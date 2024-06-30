كوبا أمريكا 2024: كندا تتعادل مع الشيلي وتتأهل إلى دور الثمانية

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تأهل منتخب كندا إلى دور الثمانية لكوبا أمريكا لكرة القدم بعد تعادله مع نظيره الشيلي 0-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان يكفي منتخب كندا تحقيق التعادل من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى فيما كان المنتخب الشيلي بحاجة للفوز من أجل المضي قدما في البطولة التي توج بلقبها عامي 2015 و2016.

ولعب منتخب الشيلي منقوصا بعد طرد لاعبه غابرييل سوازو في الدقيقة 27 عقب حصوله على الإنذار الثاني.



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ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف منتخب الأرجنتين (المتصدر) فيما بقي منتخب الشيلي في المركز الثالث بنقطتين ليودع البطولة مبكرا.

وسيواجه المنتخب الكندي في دور الثمانية متصدر ترتيب المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنزويلا والإكواتور والمكسيك وجامايكا.

