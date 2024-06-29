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ألمانيا تهزم الدنمارك 2-صفر وتعبر إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 22:53 قراءة: 1 د, 7 ث
      
سجل كاي هافرتس وجمال موسيالا هدفين في الشوط الثاني قادا بهما ألمانيا للفوز 2-صفر على الدنمارك (السبت 29-6-2024) والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

وتلتقي ألمانيا في دور الثمانية مع الفائز في مباراة دور الستة عشر المقررة غدا الأحد بين إسبانيا وجورجيا.

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وتوقف اللعب في المباراة بعد نحو 35 دقيقة من صفارة البداية بسبب عاصفة رعدية وخرج اللاعبون من أرضية الملعب، واستمر التوقف لمدة 20 دقيقة قبل أن يستأنف الفريقان اللعب، ولم ينجح أي منهما في هز الشباك خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ووجهت الدنمارك ضربة لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني عندما أسكن يواكيم أندرسن الكرة في شباك الحارس مانويل نوير، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتقدمت ألمانيا بهدف سجله هافرتس في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد، وقد اتخذ القرار بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وجاء ذلك بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا لنيكو شلوتربيك بسبب خطأ خلال بناء الهجمة، إذ قدمت ألمانيا عرضا قويا وسط دعم جماهيري كبير لكن أداء الدنمرك تطور خلال المباراة.

وفي الدقيقة 68، عزز موسيالا تقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني، ليكون ثالث أهداف اللاعب في البطولة.

واهتزت شباك الدنمارك مجددا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، إذ تلقى فلوريان فيرتز طولية وانطلق ثم سدد الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.


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