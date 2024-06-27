الليلة .... مواجهة تاريخية بين بايدن وترامب.

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تحضّر جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب خلال ساعات لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.



يذكر أن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن في 2020 جذبت أكثر من 73 مليون مشاهد على الأقل، وفقا لبيانات شركة "نيلسن" المتخصصة بأبحاث وسائل الإعلام، وهي تعتبر ثالث أكبر مناظرة اجتذبت الجماهير، إذا تعتبر المناظرة بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في 2016 الأعلى تاريخيا بـ84 مليون مشاهد، ومناظرة جيمي كارتر ورونالد ريغان في 1980 بـ81 مليون مشاهد.





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اللقاء التاريخي المرتقب // الساعة 2 توقيت تونس فجر الجمعة// سيديره كل من جاك تابر ودانا باش من شبكة "سي إن إن" CNN. وسبق لتابر أن أدار مناظرات عدة للحزب الجمهوري، كما أدارت باش مناظرات ديمقراطية.



وسيخوض بايدن وترامب مناظرة رئاسية تاريخية، فهي ليست فقط أول مناظرة على الإطلاق بين رئيس حالي وآخر سابق، ولكنها أيضا أول مناظرة لأي من المرشحين في انتخابات هذا العام.



وتجمع هذه المناظرة الرئيس الأكبر سنا في التاريخ الأمريكي و"مجرما مدان"، ومن المتوقع أن تكون مختلفة عما عهده الأمريكيون من مناظرات رئاسية تقليدية، حيث أنها ستكون دون جمهور ولن يسمح لهما بإحضار أنصارهما داخل استوديوهات تصوير المناظرة في المقر الرئيسي لشبكة CNN بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كما أنها ستكون دون فواصل إعلانات تجارية، وسيتم إغلاق ميكروفون المرشح عندما يتحدث منافسه، ولا يسمح للمرشحين بإعداد ورقة مسبقة ينظران فيها أثناء النقاش.





من يشارك ومن لا يشارك في المناظرة الرئاسية الأولى؟



ستضم المناظرة مرشحي الحزب المفترضين فقط – الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، حيث فشل جميع مرشحي الأحزاب غير الرئيسية، بما في ذلك روبرت إف كينيدي جونيور، في التأهل لمرحلة المناظرة بحلول الموعد النهائي الذي حددته الشبكة في 20 يونيو.



ويحتاج المرشحون إلى الحصول على دعم ما لا يقل عن 15% في أربعة استطلاعات وطنية معتمدة، وأن يكونوا على بطاقة الاقتراع في عدد كاف من الولايات ليتمكنوا من الفوز بـ270 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي العتبة اللازمة للفوز بالرئاسة.



من يدير المناظرة الرئاسية الأولى لعام 2024؟



مذيعا CNN جيك تابر ودانا باش. وقالت الشبكة إن المشرفين "سيستخدمون كل الأدوات المتاحة لهم لفرض التوقيت وضمان إجراء مناقشة متحضرة".



ما هي المواضيع المطروحة للمناظرة الرئاسية الأولى؟



لم تشارك CNN ما هي المواضيع التي سيتم تناولها. ولكن بعض المواضيع المحتملة هي: أمن الحدود والهجرة، حقوق الإجهاض، إدانة ترامب بجناية في قضية تتعلق بقضية "شراء صمت" نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016، وإدانة هانتر بايدن، الاقتصاد، ومخاوف الناخبين بشأن عمر وصحة كلا الرجلين.



كم من الوقت ستستغرقه المناظرة؟



سيستمر الحدث لمدة 90 دقيقة ويتضمن فترتين إعلانيتين. وقالت الشبكة إنه لا يسمح لموظفي الحملة بالتفاعل مع المرشحين خلال فترات الراحة، مما يمنع الرئيس والرئيس السابق من تلقي تعليقات من مساعديهم خلال المناظرة التي ستستمر لساعة ونصف.



من سيفوز في المناظرة؟



وجد استطلاع "ليجر" أن 42% من المشاركين يعتقدون أن ترامب سيفوز، بينما يعتقد 29% فقط أن بايدن، فيما قال 29% الباقون إنهم غير متأكدين.



وكان لدى الجمهوريين ثقة أكبر في مرشحهم، حيث يعتقد 83% من تلك المجموعة أن ترامب سيفوز، بينما يراهن 60% فقط من الناخبين الديمقراطيين على بايدن.