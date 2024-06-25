أفضل خطوط الطيران لعام 2024 .. القطرية الأولى عالميًا

للمرة الثامنة على مدى 25 عامًا، حازت الخطوط الجوية القطرية على الجائزة المعروفة باسم "الأوسكار للطيران التجاري" في عام 2024، تقديرًا لجودة الخدمة التي تقدمها للمسافرين على متن رحلات أسطولها.



وبدأت شركة الاستشارات البريطانية في تقديم الجوائز لشركات الطيران العالمية منذ عام 1999، عندما أطلقت "سكاي تراكس" أول استطلاع لقياس رضا العملاء، وشارك هذا العام أكثر من 21 مليون عميل من 100 دولة و350 شركة طيران.





وفيما يلي الجوائز المختلفة والمقدمة لشركات الطيران العالمية، بناء على المسح الذي تم إجراؤه في الفترة من سبتمبر 2023 إلى مايو 2024، ووزعت الجوائر في حفل أقيم الإثنين 24 يونيو بالقرب من مطار هيثرو في لندن.بالإضافة إلى حصولها على لقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024، حصدت "الخطوط الجوية القطرية" جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.- احتلت "الخطوط الجوية السنغافورية"، الفائزة بجائزة أفضل شركة طيران لعام 2023، المرتبة الثانية عالمياً لعام 2024، وحازت جائزة أفضل طاقم عمل في العالم، وجائزة أفضل درجة أولى في العالم، كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في آسيا.- خلت المراكز العشرة الأولى، مرة أخرى، من شركات طيران أمريكا الشمالية، حيث جاء "طيران الإمارات" في المرتبة الثالثة ومتقدمًا مركزًا واحدًا عن العام الماضي، وخطوط "أول نيبون" اليابانية في المركز الرابع، و"كاثي باسيفيك" من هونج كونج في المركز الخامس.