فرنسا: اليسار يتعهد بجمع 30 مليار يورو سنويا من ضرائب سيفرضها على أصحاب الثروات

فرانس 24 - تعهد اليسار الفرنسي الجمعة بفرض ضرائب جديدة على الشركات وأصحاب الثروات تسمح له بجمع 30 مليار يورو سنويا وذلك إذا فاز بالأغلبية في الإنتخابات التشريعية المقبلة.



وتأتي الوعود بتخصيص مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية في الوقت الذي يحاول فيه اليسار اللحاق بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وكلاهما يتقدم بفارق كبير على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.





"ضريبة على الثروة"

"مصادرة" للأموال

3/4. Critique 2. Don’t worry. The NFP will not apply its economic program. Example:



“Olivier Blanchard assumes the program of the NFP will be wholly implemented and focuses only on the measures LFI promotes. This is red scare-mongering. NFP will have to share power with… — Olivier Blanchard (@ojblanchard1) June 21, 2024

حصن في وجه "المتطرفين"

وتوقع استطلاع أجري لصالح مجلة لو نوفيل أوبسرفاتور ونُشر الجمعة حصول اليمين المتطرف على ما بين 250 و300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة. ومنح الاستطلاع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان 33% من نوايا التصويت في الدورة الأولى وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 28% وحزب ماكرون 19%. وفي استطلاع آخر لمعهد إيفوب حصل اليمين المتطرف على 35% من نوايا التصويت، والجبهة الشعبية الجديدة على 29%، والأغلبية الرئاسية على 21,5%.وقال عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ألكسندر أويزي للصحافيين في باريس إن الاشتراكيين والخضر والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية "سيعيدون على الفور فرض ضريبة على الثروة مع عنصر مناخي (ستتيح لهم جمع) 15 مليار يورو" إذا دخلوا الحكومة.هذا، ويتوقع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة أن تؤدي الضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات إلى جباية 15 مليار يورو أخرى.كما أنهم يخططون لإنفاق الأموال على وقف تنفيذ قرار ماكرون بزيادة سن التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الإسكان وإعانات البطالة ورواتب القطاع العام.ومن جانبه، وصف أوليفييه بلانشار، الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، خطط اليسار بأنها "بمثابة مصادرة" للأموال، في رسالة على منصة إكس. وأضاف: "من الصعب أن نرى كيف لا نتوقع أن يدفع مثل هذا الإجراء بالجملة رواد الأعمال إلى نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى".إلى ذلك، وفي مؤشر إلى ضعف الثقة، ارتفعت العائدات على الديون الفرنسية منذ أن دعا الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة إثر هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، بعد ردود فعل المستثمرين على خطط الإنفاق الكبيرة التي يعد بها كل من اليسار واليمين المتطرف.ويشار إلى أن المالية العامة في فرنسا تخضع لضغوط كبيرة مع تراكم الديون المستحقة التي تجاوزت ثلاثة تريليونات يورو أي نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الحكومي الذي جعلها عرضة لانتقادات المفوضية الأوروبية الأربعاء.ومن جهته، تعهد حزب التجمع الوطني من جانبه بمواجهة مع بروكسل بشأن خطط الحزب لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وهو ما يحظره الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.وبقيادة رئيس الوزراء غابرييل أتال قدم وزراء أنفسهم على أنهم الحصن الوحيد في وجه "المتطرفين" من اليسار واليمين. وقال أتال في مرسيليا الجمعة: "اليوم هناك ثلاث كتل، اثنتان منها متطرفتان ... تغذيهما الانقسامات بين الفرنسيين، ووصم بعض الفرنسيين".هذا، وتدور الرسائل الأساسية لحزب الجبهة الوطنية حول معارضة الإسلام والهجرة. فهو يتعهد في بيانه الأساسي "بوقف تدفق المهاجرين".ومن جانبها، اتُهمت بعض شخصيات حزب فرنسا الأبية، أكبر حزب في التحالف اليساري، بمعاداة اليهود بسبب تصريحات أدلوا بها بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل والحرب التي اندلعت على إثره في غزة.ولكن كتب كل من المحامي آري عليمي والمؤرخ فنسنت لومِير في مقالة نشرتها صحيفة لوموند أنه لا يمكن المعادلة بين "معاداة السامية" التي تُنسب إلى بعض أعضاء حزب فرنسا الأبية في سياق سياسي وانتخابي، و"معاداة السامية" التي يتبناها حزب التجمع الوطني وهي جزء أساسي وتاريخي من هويته.وأضافا أن "الجبهة الشعبية الجديدة هي البديل الوحيد ذو المصداقية الانتخابية لتجنب سيطرة حزب معاد للأجانب على مؤسساتنا."ويتضمن برنامج ائتلاف اليسار الانتخابي إدانة لهجوم حماس على إسرائيل وخطة لمعالجة العنصرية ومعاداة السامية.فرانس24/ أ ف ب