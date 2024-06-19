مواعيد مباريات اليوم الخميس في "يورو 2024"

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تتواصل اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا حيث تتم 3 مواجهات منتظرة.



وفي ما يلي برنامج مباريات الخميس في يورو 2024 بتوقيت تونس:





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سلوفينيا ضد صربيا - 2 بعد الظهر- على قناة beIN Sports HD 1 Max



الدنمارك ضد إنجلترا - 5 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max



إسبانيا ضد إيطاليا - 8 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Max