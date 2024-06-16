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مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار خلال احتفال "بيوم الحرية" في تكساس الأمريكية

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 47 ث
      
لقي شخصان مصرعهما ونقل 6 آخرون على الأقل إلى المستشفيات عقب عملية إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الأحد.

وأفادت شبكة " أي بي سي نيوز" نقلا عن شرطة الولاية بأن إطلاق النار وقع ليلة السبت في مدينة راوند روك في ولاية تكساس، خلال احتفال بيوم تحرير المدينة.

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ووفقا للشرطة تم إطلاق النار على شخصين وقتلهما خلال احتفال "بيوم الحرية" السبت في حديقة بمدينة راوند روك، تكساس.

وأشارت الشرطة إلى أنه نشب شجار بين مجموعتين في حديقة أولد سيتلرز حوالي الساعة 11 مساء، تزامنا مع إطلاق شخص وابلا من الرصاص على المتواجدين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 أشخاص بجراح خطيرة .

ولفتت الشرطة إلى أن التحقيقات أظهرت أن القتيلين لم يكونا جزءا من الشجار، فيما لم يُعرف عدد مطلقي النار الذين كانوا هناك.

وبحسب خدمات الطوارئ في الولاية تم نقل ما لا يقل عن 6 أشخاص إلى المستشفيات بإصابات "خطيرة ".

وأوضحت خدمات الطوارئ أنه تم نقل 4 بالغين وطفلين إلى مرافق الصدمات المحلية، بمقاطعة أوستن-ترافيس.


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