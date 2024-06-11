سفير أندونيسيا: بفضل الاستمطار أصبحت صابتنا من الأرز ثلاث مرات في السنة

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قال السفير الأندونيسي بتونس زهيري المصراوي في مداخلة هاتفية ببرنامج ''الدوامة+'' على راديو ''إي أف أم'' يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 إن بلاده مقبلة على عدة مشاريع شراكة مع تونس في أكثر من مجال، وفي طليعتها تقنية الاستمطار لتلطيف الأجواء المناخية والترفيع من الموارد المائية التي تشكل رافدا من روافد السيادة الغذائية والامن المائي،



مشيرا إلى أن أندونيسيا التي تعد أكثر من 80 مليون نسمة ومنذ اعتمادها على الاستمطار تمكنت من جعل صابة الأرز (مادة أساسية في هذا البلد) ثلاث مرات في السنة، وهي التقنية التي يمكن توظيفها في تونس للترفيع في منسوب السدود بالاخص بالشمال الغربي.





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