Babnet

سفير أندونيسيا: بفضل الاستمطار أصبحت صابتنا من الأرز ثلاث مرات في السنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6668c2db5597d7.10622027_oepfgniqjmklh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 22:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال السفير الأندونيسي بتونس زهيري المصراوي في مداخلة هاتفية ببرنامج ''الدوامة+'' على راديو ''إي أف أم'' يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 إن بلاده مقبلة على عدة مشاريع شراكة مع تونس في أكثر من مجال، وفي طليعتها تقنية الاستمطار لتلطيف الأجواء المناخية والترفيع من الموارد المائية التي تشكل رافدا من روافد السيادة الغذائية والامن المائي،

مشيرا إلى أن أندونيسيا التي تعد أكثر من 80 مليون نسمة ومنذ اعتمادها على الاستمطار تمكنت من جعل صابة الأرز (مادة أساسية في هذا البلد) ثلاث مرات في السنة، وهي التقنية التي يمكن توظيفها في تونس للترفيع في منسوب السدود بالاخص بالشمال الغربي.

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289133


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*