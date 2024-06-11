أنس جابر تتأهّل إلى ثمن نهائي دورة نوتنغهام

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تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا إلى الدور ثمن النهائي من دورة نوتنغهام البريطانية، المقامة على أرضية عشبية، وذلك عقب فوزها اليوم الثلاثاء على الكولومبية كميلا اوزوريو المصنفة 81 عالميا (6-2 و6-3).



وستلاقي أنس جابر في الدور ثمن النهائي التشيكية ليندا فروفيرتوفا المصنفة 139 عالميا التي تأهّلت على حساب البريطانية ليلي ميازاكي المصنفة 145 عالميا 6-4 و7-5.