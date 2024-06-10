فرنسا.. رئيس التجمع الوطني سيكون مرشح حزبه لمنصب رئيس الوزراء

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وكالات - سيكون رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا مرشح حزبه اليميني المتطرف لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا، على ما أعلن نائبه سيباستيان شونو.



وقال شونو لإذاعة "إر تي إل": "انتخب جوردان بارديلا نائبا أوروبيا، وحصل بالتالي على المباركة الشعبية.. إنه مرشحنا" لرئاسة الوزراء.





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ويأتي هذا التصريح غداة حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية ودعوته لانتخابات تشريعية مبكرة إثر فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.



وكتب ماكرون عبر منصة اكس "أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة. طموحي الوحيد هو أن أكون مفيدا لبلادنا التي أحب".



بحصوله على 31,5 إلى 32% من الأصوات وفقا لمعهدي "إبسوس" و"إيفوب"، وجه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلا ضربة قوية لمعسكر ماكرون في الانتخابات الأوروبية، محققا أفضل نتيجة له في انتخابات وطنية، وسيساهم بشكل حاسم في صعود قوة المعسكر القومي والسيادي في البرلمان الأوروبي.