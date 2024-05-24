البطولة العربية للمصارعة - المصارعة اسلام هملي تتوج بالميدالية الذهبية

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توجت المصارعة التونسية اسلام الهملي (وزن 46 كلغ) امس الخميس بالميدالية الذهبية في منافسات اليوم الاول من البطولة العربية للمصارعة (مصارعة نسائية (اقل من 17 عاما) التي تقام بالأردن.

كما احرز المنتخب التونسي المشارك في هذه البطولة 3 ميداليات فضية بفضل كل من ملاك الصمودي (وزن 43كلغ) وآية بن بوبكر (وزن 49كلغ) ومريم دوقاري (وزن 65 كلغ) في اختصاص المصارعة النسائية لاقل من 17 عاما.

ومن جهته، اكتفى المصارع خليل البركوتي (وزن 57 كلغ) بالميدالية البرونزية في مسابقة المصارعة الحرة لاقل من 23 سنة فيما تحصل منتخب الصغريات على كأس المرتبة الثالثة للفرق.



كما احرز المنتخب التونسي المشارك في هذه البطولة 3 ميداليات فضية بفضل كل من ملاك الصمودي (وزن 43كلغ) وآية بن بوبكر (وزن 49كلغ) ومريم دوقاري (وزن 65 كلغ) في اختصاص المصارعة النسائية لاقل من 17 عاما.ومن جهته، اكتفى المصارع خليل البركوتي (وزن 57 كلغ) بالميدالية البرونزية في مسابقة المصارعة الحرة لاقل من 23 سنة فيما تحصل منتخب الصغريات على كأس المرتبة الثالثة للفرق.

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يذكر ان تونس تشارك في هذه البطولة ب13 مصارعا ومصارعة في اصناف الاصاغر والصغريات (أقل من 17 سنة) والاكابر والكبريات (أقل من 23 سنة( وهم كالاتي //

في المصارعة الحرة (اقل من 17 سنة) - مصطفي البطنيني (وزن 51 كلغ) ومقبل الساحلي (وزن 55 كلغ) وغيث الفالح (وزن 65 كلغ)

المصارعة الحرة (اقل من 23 سنة) - خليل البركوتي (وزن 57 كلغ)

المصارعة رومانية (اقل من 23 سنة) أسامة نصر (وزن 67 كلغ) وبلحسن عزعوزي (وزن 77 كلغ)

المصارعة نسائية (اقل من 17 سنة) ملاك الصمودي (وزن 43 كلغ) وإسلام هملي (وزن 46 كلغ) وآية بن بوبكر (وزن 49 كلغ) ومريم دوقاري (وزن 65 كلغ)

المصارعة نسائية (اقل من 23 سنة) - نورهان هذلي (وزن 53 كلغ) وشيماء الداخي (وزن 55 كلغ) وشهد الجلجلي (وزن 57 كلغ).



ر-إص