مسلسل الحشاشين يثير الجدل: برهان بسيس يشيد به وسمير الوافي يعتبر المادحين له من ادعياء الثقافة‎

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اشاد الاعلامي برهان بسيس بالمسلسل المصري "الحشاشين" واعتبر أنه ابداع لا نظير له يقدم دروسا في العلوم السياسية ساخرا من بعض الناقدين للمسلسل.

وقال بسيس في تدوينة نشرها مساء الخميس 14 مارس "مسلسل يحكي على تاريخ الأمن السياسي عشية العصور الوسيطة ويجيك واحد يقلك مسلسل ملئ بالأخطاء التاريخية ( تقلو شنية ،يبكم ) وزيد يقلك تعملو في انبهار متع ثقفوت غايرين مالاعمال التونسية !!! اللهم لا تؤاخذنا ......".



وبعد نشر برهان بسيس لتدوينته بدقائق نشر سمير الوافي تدوينة جديدة هاجم فيها المادحين لمسلسل الحشاشين وقال " ينتقد المسلسلات والسيتكومات التونسية...وهو يقدم أتفه البرامج ويستضيف فيها رموز السخافة...ويرتكب بها كل درجات التفاهة...يا أخي إبدأ بنفسك وببرامجك واجعلها أرقى من تلك المسلسلات...لنصدقك ويقنعنا نقدك...فخير المصلحين من بدؤوا بأنفسهم...!!!".



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وكان سمير الوافي في تدوينة سابقة وصف بعض المادحين لمسلسل الحشاشين بأدعياء الثقافة والذوق والشياكة مشيرا الي ان المسلسل يضلل المشاهدين ويتلاعب بالأحداث التاريخية ويشوه الحقيقة.



مسلسل الحشاشين..

تدور أحداث المسلسل حول جماعة الحشاشين، التي اشتهرت بالاغتيالات السياسية في القرن الـ11 الميلادي، ويجسّد النجم المصري كريم عبد العزيز دور زعيم الجماعة حسن الصباح، الذى نسجت حول شخصيته الكثير من القصص والأساطير.



وتحول موضوع المسلسل إلى مثار سجال ونقاش عبر مواقع التواصل التي انقسم روادها بين مشيد يثني على جمالية المشاهد البصرية وأداء أبطال المسلسل ومنتقد يرصد الأخطاء التاريخية ويعيب على صناعه "الإسقاطات السياسية" واستخدام العامية.



وكان سمير الوافي في تدوينة سابقة وصف بعض المادحين لمسلسل الحشاشين بأدعياء الثقافة والذوق والشياكة مشيرا الي ان المسلسل يضلل المشاهدين ويتلاعب بالأحداث التاريخية ويشوه الحقيقة.تدور أحداث المسلسل حول جماعة الحشاشين، التي اشتهرت بالاغتيالات السياسية في القرن الـ11 الميلادي، ويجسّد النجم المصري كريم عبد العزيز دور زعيم الجماعة حسن الصباح، الذى نسجت حول شخصيته الكثير من القصص والأساطير.وتحول موضوع المسلسل إلى مثار سجال ونقاش عبر مواقع التواصل التي انقسم روادها بين مشيد يثني على جمالية المشاهد البصرية وأداء أبطال المسلسل ومنتقد يرصد الأخطاء التاريخية ويعيب على صناعه "الإسقاطات السياسية" واستخدام العامية.