صحة غزّة: 31 ألفا و45 شهيدا في أحدث حصيلة للعدوان

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة ، عن إرتفاع عدد ضحايا الحرب المستمرة على القطاع إلى 31 ألفا و45 شهيدا و72 ألفا و654 مصابا.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته، أن قوات الإحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا.كما قالت إن عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع ارتفع إلى 25.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته، أن قوات الإحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا.كما قالت إن عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع ارتفع إلى 25.
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