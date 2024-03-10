صحة غزّة: 31 ألفا و45 شهيدا في أحدث حصيلة للعدوان

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة ، عن إرتفاع عدد ضحايا الحرب المستمرة على القطاع إلى 31 ألفا و45 شهيدا و72 ألفا و654 مصابا.





وذكرت الوزارة في بيان أصدرته، أن قوات الإحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا.كما قالت إن عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع ارتفع إلى 25.