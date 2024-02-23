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فيديو.... "8 ثوان فقط".. شاهد لحظة اغتيال رجل أعمال كولومبي في العاصمة بوغوتا

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Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 15:04 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام كولومبية لحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي هيرنان فرانكو (Hernán Roberto Franco) في العاصمة بوغوتا.

ويظهر في المقطع الموثق بكاميرات المراقبة لحظة دخول رجل الأعمال بسيارته لأحد المباني، وعندما خرج فرانكو من السيارة اندفع القاتل نحوه مسرعا وأطلق عدة طلقات من سلاحه ما أدى لمصرعه.

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وفي الفيديو ظهر القاتل مشهرا سلاحه في وجه السائق الخاص برجل الأعمال قبل أن يفر مسرعا عبر بوابة المبنى الإلكترونية قبل لحظات من إغلاقها.

وتبين من المقطع أن عملية الاغتيال لم تستغرق سوى 8 ثوان فقط، حيث تمكن القاتل من الدخول وقتل فرانكو بأربع رصاصات.


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