فيديو.... "8 ثوان فقط".. شاهد لحظة اغتيال رجل أعمال كولومبي في العاصمة بوغوتا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d8a638a71979.58369877_igmlhkqfenjop.jpg width=100 align=left border=0>

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام كولومبية لحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي هيرنان فرانكو (Hernán Roberto Franco) في العاصمة بوغوتا.



ويظهر في المقطع الموثق بكاميرات المراقبة لحظة دخول رجل الأعمال بسيارته لأحد المباني، وعندما خرج فرانكو من السيارة اندفع القاتل نحوه مسرعا وأطلق عدة طلقات من سلاحه ما أدى لمصرعه.





...



وفي الفيديو ظهر القاتل مشهرا سلاحه في وجه السائق الخاص برجل الأعمال قبل أن يفر مسرعا عبر بوابة المبنى الإلكترونية قبل لحظات من إغلاقها.



وتبين من المقطع أن عملية الاغتيال لم تستغرق سوى 8 ثوان فقط، حيث تمكن القاتل من الدخول وقتل فرانكو بأربع رصاصات.

#Atención Este es el momento exacto en el que Hernán Roberto Franco es atacado a tiros por un sicario en un edificio ubicado en el Parque de la 93 en Bogotá. Franco llegó sin signos vitales a la clínica del Country donde murió después de varios intentos de reanimación. pic.twitter.com/29czsWY0R3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 21, 2024 وفي الفيديو ظهر القاتل مشهرا سلاحه في وجه السائق الخاص برجل الأعمال قبل أن يفر مسرعا عبر بوابة المبنى الإلكترونية قبل لحظات من إغلاقها.وتبين من المقطع أن عملية الاغتيال لم تستغرق سوى 8 ثوان فقط، حيث تمكن القاتل من الدخول وقتل فرانكو بأربع رصاصات.