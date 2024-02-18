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الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويشبهها بنظام هتلر

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 18:01 قراءة: 1 د, 6 ث
      
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل، بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي اليوم الأحد: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة".

...

وتابع: "ليست حرب جنود ضد جنود..إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وأردف الرئيس البرازيلي: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وهذه من أشد التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر.
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وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 28985 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ135 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.


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