المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد

نظم فريق "الدّراسات والتفكير حول الأدب التونسي باللّغة الفرنسيّة " بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة "، لقاء تكريميا للباحثة ليلى دربال بن حمد بمناسبة نيلها جائزة "إميل بنفنيست (Emile Benveniste) لسنة 2025، وكذلك جائزة إشعاع اللّغة الفرنسيّة، التي تمنحها الأكاديميّة الفرنسيّة.ويتنزل هذا اللقاء التكريمي، الذي انتظم يوم 12 فيفري 2026، وفق ما بينه المجمع على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في اطار لقاءات تكريميّة لمفكرين وباحثين ومبدعين مشعين محليّا وعالميّا ضمن مواسمه الأكاديميّة .وتشهد المواسم الأكاديمية لمجمع "بين الحكمة" تنظيم محاضرات فكرية وندوات علمية رفيعة المستوى، تغطي قضايا راهنة كالعولمة والثقافة الوطنية والعلوم الاجتماعية والترجمة، ويهدف من خلالها إلى تكريم الباحثينوالمبدعين التونسيين والدوليين، ويختتمها عادة بلقاءات بحثية.