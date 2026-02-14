Babnet   Latest update 21:10 Tunis

المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69909f93f38815.88817121_plknjfgoihqem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 20:14
      
نظم فريق "الدّراسات والتفكير حول الأدب التونسي باللّغة الفرنسيّة " بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة "، لقاء تكريميا للباحثة ليلى دربال بن حمد بمناسبة نيلها جائزة "إميل بنفنيست (Emile Benveniste) لسنة 2025، وكذلك جائزة إشعاع اللّغة الفرنسيّة، التي تمنحها الأكاديميّة الفرنسيّة.

ويتنزل هذا اللقاء التكريمي، الذي انتظم يوم 12 فيفري 2026، وفق ما بينه المجمع على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في اطار لقاءات تكريميّة لمفكرين وباحثين ومبدعين مشعين محليّا وعالميّا ضمن مواسمه الأكاديميّة .


وتشهد المواسم الأكاديمية لمجمع "بين الحكمة" تنظيم محاضرات فكرية وندوات علمية رفيعة المستوى، تغطي قضايا راهنة كالعولمة والثقافة الوطنية والعلوم الاجتماعية والترجمة، ويهدف من خلالها إلى تكريم الباحثين
والمبدعين التونسيين والدوليين، ويختتمها عادة بلقاءات بحثية.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323657

