نبيل عمّار يترأس الوفد التونسي في الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس ابابا

يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، نبيل عمّار، بتكليف من رئيس الجمهوريّة، الوفد التونسي المشارك في الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والتي تلتئم بأديس أبابا (اثيوبيا) يومي 14 و15 فيفري الجاري في إطار الاعداد للدّورة العادية الـ37 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرّرة يومي 17 و 18 فيفري الجاري.



ويبحث المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة اليوم الثلاثاء، خلال هذه الدورة عددا من المواضيع والقضايا التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، إلى جانب النقاشات المقرّرة حول تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في القارة وكذلك أوضاع السلم والأمن في افريقيا، علما وأنّ تونس عضو في مجلس السلم والأمن الافريقي.





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كما سيتم خلال هذه الدورة النظر في مستقبل المنظمة الإفريقية وآليّات دعم العمل الإفريقي المشترك وتقدم مسار إنشاء المنطقة الافريقية للتبادل التجاري الحر.

وسيكون لوزير الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج مجموعة من اللقاءات بنظرائه الأفارقة المشاركين في الاجتماع.