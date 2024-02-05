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الفحوصات الطبية تكشف إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

ملك بريطانيا تشارلز الثالث
Publié le Lundi 05 Février 2024 - 20:55 قراءة: 0 د, 28 ث
      
كشفت الفحوصات الطبية أن ملك بريطانيا تشارلز الثالت مصاب بسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام.

وقال القصر الملكي في بيان اليوم الاثنين، إن الملك سيخضع لإجراء طبي الأسبوع المقبل، وفي هذا الصدد، سيتوقف مؤقتا عن أداء واجباته العامة.

...

وجاء في البيان: "مثل آلاف الرجال كل عام، يحتاج الملك إلى علاج تضخم البروستاتا، ورم جلالته حميد وسيذهب إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية، وسيتم تعليق مهام الملك العامة لفترة قصيرة من أجل تعافيه".

ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية (1926-2022).


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