يا صالح يا ماجري انسى الNBA...

مرتجى محجوب





يبدو ان لاعبنا التاريخي في كرة السلة صالح الماجري لا يزال مطبوعا بالNBA و أجوائها الاستثنائية فوق الملعب و على المدارج و حتى خارج القاعات و على امتداد أيام الأسبوع...



صالح الماجري قام بتعليق على اهازيج يرددها جمهور فريق كرة سلة أو كلام بذيء وجه له أو لا أدري ماذا بالضبط ...ليلي ذلك بلاغ من النادي المعني بالأمر في مسلسل لن ينتهي كعادتنا في تونس ، عن قريب ،أقول لأخينا صالح ، بل ربما أنصحك بأن لا تهتم بالجماهير أبدا و لا تعلق على ما يرددون أو يغنون ،فقط ركز على مهمتك الفنية صلب الجامعة و دع أمر الجماهير لأهلها ،أفلم تكن يا صالح تلعب في تونس ، ألا تعرف أجواء قاعاتنا و ملاعبنا ، اتخلو مقابلة في تونس و للأسف الشديد و في كل الرياضات و الأصناف من شتى أنواع العنف الجسدي و المعنوي و الكلام البذيء و الجارح ...تلك مسألة معقدة يا صالح و تتطلب عملا في العمق على مستوى العائلة و المدرسة و المعهد والجمعيات ووو...يكفيك فخرا يا صالح انك شرفت تونس في أقوى بطولة كرة سلة في العالم ، نحتت فيها اسمك بأحرف من ذهب ، فدعنا نستفيد من خبرتك و تجاربك الفنية علنا نصنع صالحا جديد و ذلك هو الأهم و المفيد ...مع التحية للاعبنا الكبير ، أسطورة السلة التونسية : صالح الماجري