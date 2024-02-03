صالح الماجري يطالب جامعة السلة بردّ اعتباره

طالب صالح الماجري لاعب كرة السلة السابق والمكلف بالإشراف على شؤون المنتخب الوطني من خلال تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك الجامعة التونسية لكرة السلة بردّ الإعتبار لشخصه وأخذ الإجراراءت التأديبية اللازمة ضدّ من أذنب في حقه.



ويأتي ذلك على خلفية البيان الذي نشرته الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري واتهامها الماجري بالتطاول على جماهيرها بسبب تصريحاته قبل انطلاق دربي الساحل ضدّ النجم الساحلي.





واعتبرت هيئة المنستيري أنّ صالح الماجري استعمل صفته كمنتسب لجامعة كرة السلة لتصفية حسابات شخصية ضيقة على حساب النادي، داعية الجامعة الى اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة في حقّه.من جانبه أوضح الماجري في تدوينته أنّ "ما حصل في القاعة الرياضية يعتبر سقطة أخلاقية ورغم ان إجابته على الشتم والسب الذي تعرض له كانت محترمة وكل ما حصل كان منقولا على شاشة القناة الوطنيو و لم تكن لي أي نية في الخوض أكثر في هذا الموضوع لكنه وجد نفسه مجبرا على الرد على البلاغ الرسمي الذي أصدر بخصوص هذا الموضوع".وتابع "بينما كنت انتظر على الأقل اعتذارا يرد إعتباري وجدت تبريرا لما حدث ولذا فإني أطالب السلطات المعنية التحقيق في الواقعة الحاصلة ( والواضحة للجميع عن طريق الصور التلفزية ) وأخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المذنبين وخصوصا أطالب برد إعتبار لشخصي من الجامعة التونسية لكرة السلة".المصدر موزاييك