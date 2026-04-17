الترجي يودّع رابطة الأبطال الإفريقية بعد الهزيمة أمام صانداونز

هدف من ضربة جزاء يحسم المواجهة



فرص ضائعة وردة فعل غير كافية



تفوق متواصل لصانداونز



نهاية المشوار القاري



فشل الترجي الرياضي التونسي في بلوغ نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب هزيمته مساء السبت أمام مضيفه ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في إياب الدور نصف النهائي الذي احتضنه ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببريتوريا.وتوقفت مسيرة فريق باب سويقة عند محطة نصف النهائي، في سعيه لإحراز اللقب القاري الخامس، بعد أن حسم الفريق الجنوب إفريقي المواجهة بفضل هدف مهاجمه الكولومبي برايان ليون.شهدت المباراة بداية متوازنة، مع أفضلية نسبية للترجي في الاستحواذ دون تهديد فعلي لمرمى الحارس رونوين ويليامز. وكاد صانداونز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 20، غير أن الحارس البشير بن سعيد تألق في التصدي لانفراد خطير.وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30 إثر خطأ في رمية تماس، استغله برايان ليون الذي تحصل على ضربة جزاء، نجح في تحويلها إلى هدف رغم محاولة بن سعيد التصدي لها.حاول الترجي العودة في النتيجة، وأتيحت له أبرز فرصة في الدقيقة 42 بعد تسديدة فلوريان دانهو التي ارتطمت بالعارضة، ليواصل سوء الحظ ملاحقة الفريق كما حصل في مباراة الذهاب.وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب باتريس بومال عدة تغييرات لتنشيط الخط الأمامي، إلا أن الأداء اتسم بالتسرع وغياب النجاعة، مقابل تنظيم دفاعي محكم من صانداونز الذي كاد أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة.وبهذا الانتصار، كرر ماميلودي صانداونز تفوقه على الترجي، بعد أن كان قد أقصاه أيضاً في الموسم الماضي، ليؤكد تفوقه في المواجهات الإقصائية بين الفريقين.وبانتهاء اللقاء بنفس نتيجة الذهاب، يودّع الترجي المسابقة من الدور نصف النهائي، فيما يواصل صانداونز مشواره نحو اللقب، في انتظار منافسه في النهائي.