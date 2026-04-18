كأس تونس: تقدم ساقية الدائر و بعث بوحجلة يصنعان المفاجاة باقصاء الاولمبي الباجي ومستقبل سليمان

ساقية الداير تتفوق بركلات الترجيح



بوعحجلة تحسمها في اللحظات الأخيرة



تأهل منطقي لشبيبة العمران



نتائج السبت 18 أفريل



برنامج الأحد 19 أفريل



تأجيل مباراة



نجح كل من تقدم ساقية الداير وبعث بوحجلة، المنتميين إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، في تحقيق مفاجأتين بارزتين خلال الدفعة الأولى من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وذلك بإقصاء كل من الأولمبي الباجي ومستقبل سليمان، وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.وتأهل تقدم ساقية الداير عقب فوزه على الأولمبي الباجي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها القانوني والإضافي على نتيجة التعادل، فيما حسم بعث بوحجلة مواجهته أمام مستقبل سليمان بنتيجةبعد التمديد. كما تأهلت شبيبة العمران إلى الدور ذاته إثر فوزها على اتحاد جربة أجيم بنتيجةورغم فارق الخبرة بين الفريقين، قدم تقدم ساقية الداير مباراة متكافئة أمام الأولمبي الباجي، حيث افتتح فادي الدرقاش النتيجة في الدقيقة 14، قبل أن يعدل محمد علي العمري الكفة سريعًا في الدقيقة 18.واستمر التعادل خلال بقية اللقاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء ساقية الداير، الذين نجحوا في حسمها بنتيجة 4-2.وفي مواجهة أخرى، تمكن بعث بوحجلة من فرض إيقاعه أمام مستقبل سليمان، حيث افتتح زياد العونلي التسجيل في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أمان الله مجهد التعادل في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.واحتكم الفريقان إلى الحصص الإضافية، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو ركلات الترجيح، خطف حسان المولهي هدف الفوز في الدقيقة 118، مانحًا فريقه بطاقة العبور إلى ربع النهائي.وفي جربة، تأهلت شبيبة العمران دون مفاجآت، بعد فوزها المستحق على اتحاد جربة أجيم بثنائية نظيفة حملت توقيع هيثم الخميسي في الدقيقة 4 وغيث بن حميدة في الدقيقة 72، مستفيدة من تفوقها البدني والفني.* بعث بوحجلة – مستقبل سليمان:سجل لبوحجلة: زياد العونلي (13) وحسان المولهي (120)وسجل لمستقبل سليمان: أمان الله مجهد (79 ض ج)* تقدم ساقية الداير – الأولمبي الباجي:(تأهل تقدم ساقية الداير بركلات الترجيح 4-2)سجل لساقية الداير: فادي درقاش (14)وسجل للباجي: محمد علي العمري (18)* اتحاد أجيم جربة – شبيبة العمران:سجل لشبيبة العمران: هيثم الخميسي (4) وغيث بن حميدة (72)* النادي البنزرتي – هلال مساكن (ملعب 15 أكتوبر ببنزرت)* الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي (ملعب بن جنات بالمنستير)* النادي الصفاقسي – جندوبة الرياضية (ملعب الطيب المهيري بصفاقس)* الملعب القابسي – النجم الساحلي (ملعب قابس)تم تأجيل مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي إلى موعد لاحق، بسبب التزامات الترجي في رابطة أبطال إفريقيا.