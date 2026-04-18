Babnet   Latest update 18:29 Tunis

كأس تونس: تقدم ساقية الدائر و بعث بوحجلة يصنعان المفاجاة باقصاء الاولمبي الباجي ومستقبل سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e3b7ea133a34.28711240_fhpkqgeimojnl.jpg>
Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 17:58
      
نجح كل من تقدم ساقية الداير وبعث بوحجلة، المنتميين إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، في تحقيق مفاجأتين بارزتين خلال الدفعة الأولى من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وذلك بإقصاء كل من الأولمبي الباجي ومستقبل سليمان، وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل تقدم ساقية الداير عقب فوزه على الأولمبي الباجي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء المباراة في وقتيها القانوني والإضافي على نتيجة التعادل 1-1، فيما حسم بعث بوحجلة مواجهته أمام مستقبل سليمان بنتيجة 2-1 بعد التمديد. كما تأهلت شبيبة العمران إلى الدور ذاته إثر فوزها على اتحاد جربة أجيم بنتيجة 2-0.


ساقية الداير تتفوق بركلات الترجيح

ورغم فارق الخبرة بين الفريقين، قدم تقدم ساقية الداير مباراة متكافئة أمام الأولمبي الباجي، حيث افتتح فادي الدرقاش النتيجة في الدقيقة 14، قبل أن يعدل محمد علي العمري الكفة سريعًا في الدقيقة 18.


واستمر التعادل خلال بقية اللقاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء ساقية الداير، الذين نجحوا في حسمها بنتيجة 4-2.

بوعحجلة تحسمها في اللحظات الأخيرة

وفي مواجهة أخرى، تمكن بعث بوحجلة من فرض إيقاعه أمام مستقبل سليمان، حيث افتتح زياد العونلي التسجيل في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أمان الله مجهد التعادل في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

واحتكم الفريقان إلى الحصص الإضافية، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو ركلات الترجيح، خطف حسان المولهي هدف الفوز في الدقيقة 118، مانحًا فريقه بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

تأهل منطقي لشبيبة العمران

وفي جربة، تأهلت شبيبة العمران دون مفاجآت، بعد فوزها المستحق على اتحاد جربة أجيم بثنائية نظيفة حملت توقيع هيثم الخميسي في الدقيقة 4 وغيث بن حميدة في الدقيقة 72، مستفيدة من تفوقها البدني والفني.


نتائج السبت 18 أفريل

* بعث بوحجلة – مستقبل سليمان: 2-1
سجل لبوحجلة: زياد العونلي (13) وحسان المولهي (120)
وسجل لمستقبل سليمان: أمان الله مجهد (79 ض ج)

* تقدم ساقية الداير – الأولمبي الباجي: 1-1
(تأهل تقدم ساقية الداير بركلات الترجيح 4-2)
سجل لساقية الداير: فادي درقاش (14)
وسجل للباجي: محمد علي العمري (18)

* اتحاد أجيم جربة – شبيبة العمران: 0-2
سجل لشبيبة العمران: هيثم الخميسي (4) وغيث بن حميدة (72)

برنامج الأحد 19 أفريل

* النادي البنزرتي – هلال مساكن (ملعب 15 أكتوبر ببنزرت)
* الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي (ملعب بن جنات بالمنستير)
* النادي الصفاقسي – جندوبة الرياضية (ملعب الطيب المهيري بصفاقس)
* الملعب القابسي – النجم الساحلي (ملعب قابس)

تأجيل مباراة

تم تأجيل مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي إلى موعد لاحق، بسبب التزامات الترجي في رابطة أبطال إفريقيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327693

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>