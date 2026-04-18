غدا الاحد افتتاح تظاهرة "شفافيّات متقاطعة" حول فنّ الزّجاج بفضاء صديقة بقمّرت

يحتضن رواق "آلان نادو" (Galerie Alain Nadaud) بفضاء "صديقة" (Espace Art Sadika) بالضّاحية الشّماليّة لتونس، قمّرت، غدا الاحد، على الساعة 11 صباحا افتتاح تظاهرة "شفافيّات متقاطعة ( (Transparences croisées، وهي عبارة عن اقامة فنية دولية تجمع فنانين تشكيليين من تونس وخارجها حول فنّ الزّجاج.وافاد المنظمون ان المعرض مفتوح للعموم من 19 الى 25 افريل 2026 من الساعة 11 صباحا الى الساعة السادسة مساء (18.00) .وذكروا ان الإقامة الفنّيّة الدّوليّة تمتدّ من 10 الى 18 أفريل 2026 وهي ترمي إلى خلق فضاء للتّجريب والحوار الفنّي حول مادّة الزّجاج، باعتبارها وسيطا يجمع بين الضّوء والهشاشة والتّحوّل من خلال مقاربات متعدّدة تشمل الرّسم والنّحت والحفر والتّركيبات والفيديو.ويشارك في هذه التجربة فنانون من تونس وخارجها في إطار ديناميكية تبادل وتعاون فني تتوّج بمعرض جماعي للأعمال المنجزة، إضافة على عقد لقاءات مفتوحة مع الجمهور.