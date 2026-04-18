تصفيات كأس العالم للفتيات تحت 17 سنة (إياب الدور الاول): المنتخب التونسي ينهزم اما نظيره السينغالي 2-1

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم فتيات تحت 17 سنة امام مضيّفه السينغالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي  دارت اليوم السبت بملعب ليوبولد سيدور سينغور بالعاصمة السنيغالية داكار، لحساب إياب الدور الأول من التصفيات الافريقية المؤهلة الى كأس العالم 2026.

وذلّلت رؤى بن مبروك الفارق للمنتخب التونسي في الدقيقة 62، بعد ان كانت السنيغاليات المبادرات بالتهديف في مناسبتين في الدقيتين 29 و53.

وكانت زميلات ياسمين العياشي قد تعادلن ذهابا مع المنافس ذاته بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي بسوسة يوم 18 أفريل الجاري.
