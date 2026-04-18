Babnet   Latest update 18:29 Tunis

ماكرون يحرج ميلوني باحتضانه الشديد لها على هامش مؤتمر باريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e3480f7c5923.12551248_pemgfhiknqjol.jpg>
Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 09:57
      
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيرة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، حين أمسك بكتفيها بإحكام شديد لدى استقبالها في مؤتمر استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

ووفقا لقناة BFMTV الفرنسية دفع تصرف ماكرون ميلوني إلى انتزاع نفسها بنفسها من بين يديه، كما ظهر في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وظهر ماكرون في مقطع الفيدو وهو يستقبل ميلوني بحرارة مبالغة حيث أمسكها من كتفيها بإحكام وتبادل معها قبلة على الخد، وقد بدا الامتعاض على وجه ميلوني التي حاولت التملص من بين يديه لينتهي المشهد بتمرير ماكرون يده على ظهر الأخيرة.


وقد ارتبك مراسل القناة الذي كان يعلق على مراسم الوصول جراء هذا المشهد، مشيرا إلى وجود "توتر دبلوماسي بين البلدين".


وأشارت صحيفة Il Manifesto الإيطالية إلى أن تصرف ماكرون يمكن اعتباره تجاوزا للحدود، مؤكدة أن القبلة على الخد كانت مبتذلة بشكل لا يحتمل، وبدت "شبيهة بالقبلة الإسكيمية أنفا بأنف".

وكانت ميلوني قد وصلت إلى باريس يوم الجمعة للمشاركة في قمة مضيق هرمز، التي خصصت لبحث إنشاء بعثة سلام متعددة الجنسيات بهدف استعادة حرية الملاحة.

وكان المؤتمر الأوروبي المخصص لبحث استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد انعقد في باريس بتاريخ 17 أفريل 2026، حيث بحثت قرابة خمسين دولة، في اجتماع برئاسة فرنسية بريطانية، أطر مهمة دولية لتأمين العبور من مضيق هرمز.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327669

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>