Babnet

"لو كان ستيفن هوكينغ حيا".. ماسك يعلن نجاح زراعة أول شريحة دماغية لإنسان

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 06:32 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن نجاح زراعة الشريحة الدماغية الواعدة التي تنتجها شركته "نيورالينك"، في دماغ أول مريض من البشر، مشيرا إلى أنه على طريق التعافي وبصورة جيدة.

وقال ماسك في منشور له على منصة "إكس" ومؤسس "نيورالينك"، إن النتائج الأولية تظهر على أنها ذات نتائج واعدة بعد نجاح زرع الشريحة "تيليباثي".

...



وأوضح مجددا، "يمكنكم من خلال هذه الشريحة التحكم في هاتفكم أو جهاز الكمبيوتر الخاص بكم، ومن خلالها بأي جهاز تقريبا، بمجرد التفكير".



وأضاف: "سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم... تخيلوا لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع في المزاد.. هذا هو الهدف".

وأردف: "تظهر النتائج الأولية اكتشافا واعدا لارتفاع عمل الخلايا العصبية".

وأفادت "نيورالينك"، على موقعها الإلكتروني، بأن "الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم".

يشار إلى أن شركة "نيورالينك" التي أسسها ماسك عام 2016 عملت طوال السنوات الماضية على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد.

والغرض من الرقائق هو أن تكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.

وكانت "إدارة الأغذية والأدوية" الأمريكية، قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281271


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Mali CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Maroc CAN_2024 - Afrique du Sud CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 07:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 07:20 Tunis
All Radio in One    
*.*.*