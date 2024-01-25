كأس آسيا قطر 2023: المنتخب البحريني يفوز على نظيره الأردني ويتأهلان إلى الدور ثمن النهائي

فاز المنتخب البحريني لكرة القدم على نظيره الأردني بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى، اليوم، على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في الدوحة، ليبلغ المنتخبان الدور ثمن النهائي من المسابقة التي تستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم عبد الله يوسف في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى النقطة السادسة ليبلغ دور الـ 16 بطلا للمجموعة الخامسة متقدما بفارق نقطة عن المنتخب الكوري الذي تأهل ثانيا بعد تعادله مع نظيره الماليزي بثلاثة أهداف لمثلها في اللقاء الذي جرى في ذات التوقيت.

وبقي رصيد المنتخب الأردني عند النقطة الرابعة التي تكفيه للتأهل إلى الدور الثاني من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، فيما احتل المنتخب الماليزي المركز الأخير بنقطة وحيدة وغادر المسابقة.

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