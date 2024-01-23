جيش الإحتلال يعلن مقتل 21 عسكريًّا وسط القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 21 ضابطا وجنديا في معارك بوسط قطاع غزة. ويأتي هذا الإعلان بعيد إقرار جيش الاحتلال بمقتل 13 ضابطا وجنديا في معارك خان يونس جنوبي القطاع خلال الـ12 ساعة الماضية.



وفي هذا الصدد، علّق وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت على مقتل الضباط والجنود قائلاً: "صباح صعب ومؤلم وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها"، مضيفًا أنّ "هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة وسقوط جنودنا وصية لتحقيق أهداف الحرب".





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من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش، إنها "أخبار مفجعة ونتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى". ووصف المتحدث باسم جيش الإحتلال دانيال هاغاري المعارك الدائرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بالقاسية، وذلك خلال إعلانه مقتل 13 ضابطا وجنديا.



وكشف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب صباح اليوم الثلاثاء، عن ملابسات مقتل 21 عسكريا إسرائيليا في مخيم المغازي بوسط القطاع، مشيرا إلى أن "مقاتلين من حركة حماس قصفوا مبنى كان يوجد فيه الجنود بالقذائف الصاروخية، مما أدى لانهياره".