الحوثي: الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بإيقاف جميع السفن ومنعها من التوجه إليهما عبر البحر الأحمر

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما من يقوم بإيقاف جميع السفن ومنعها من التوجه صوبهما عبر البحر الأحمر.



وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب محمد علي الحوثي تعليقا على صورة توضيحية من الأقمار الاصطناعية: "الأمريكي والبريطاني هما من يقوم بإيقاف جميع السفن ومنعها من الإبحار إلى وجهاتهما".





الأمريكي والبريطاني من يقوم بايقاف جميع السفن ومنعها من الابحار إلى وجهاتها

اما البحرية اليمنية

فالسفينة الممنوعة لديها من الابحار فلديها قواعد تتعامل بها معها

يتم ابلاغها

المنادة عليها

ارسال رسائل نيرانية تحذيرة

قبل اي عملية تتبناها ضدها

ندعو حارس التدمير الأمريكي… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 21, 2024

وأضاف الحوثي أن البحرية اليمنية لديها قواعد تتعامل بها مع السفينة الممنوع عليها الإبحار في المنطقة، موضحا الفكرة بالقول: "يتم إبلاغها..المناداة عليها..إرسال رسائل نيرانية تحذيرية قبل أي عملية تتبناها ضدها".وأردف الحوثي: "ندعو حارس التدمير الأمريكي البريطاني إلى السماح بالمرور وعدم حجز السفن، لما في ذلك من إضرار بالاقتصاد العالمي وتدمير لسلسلة الإمدادات التجارية وبدون أي تبرير أو تحذير لهذه السفن التي يقوم بمنعها"، مستطردا: "هذه فضيحة أخرى..يحاولون من خلال القرصنة على السفن الوصول بالعالم ليقول طفح الكيل".ويوم أمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تدمير صاروخ مضاد للسفن أعدته حركة "أنصار الله" (الحوثيون) للإطلاق باتجاه خليج عدن.و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بالصواريخ والمسيرات سفن الشحن بالبحر الأحمر إذا كانت تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.وقد دخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ 10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".في حين أكدت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت عمليتها ضد الحوثيين في اليمن لأسباب أيديولوجية، وليس اقتصادية أو أمنية.ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم الأحد أكثر من 25 ألف قتيل، وأكثر من 62 ألف مصاب، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.