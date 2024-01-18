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الإكوادور... اغتيال المدعي العام الذي حقق في الهجوم على استوديو التلفزيون في مدينة غواياكيل

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 06:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قتل في مدينة غواياكيل بالإكوادور المدعي العام الذي كان يحقق في اقتحام مسلحين استوديو قناة TC Televisión التلفزيونية في المدينة.

وأفادت صحيفة El Universo بأن المدعي العام سيزار سواريز اغتيل بإطلاق النار عليه أثناء قيادته سيارته شمال مدينة غواياكيل، وأضافت أنه تم إطلاق النار على السيارة 20 مرة على الأقل.

...

من جهتها كتبت النيابة العامة الإكوادورية على "إكس": "بدأت النيابة العامة التحقيق في مقتل المدعي العام سيزار سواريز".

وازداد الوضع الأمني توترا في الإكوادور في 7 يناير الجاري بعد هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقب بـ"فيتو" من السجن.

وبعد ذلك اندلعت أعمال شغب في العديد من سجون البلاد وفي 8 يناير أعلن رئيس البلاد دانييل نوبوا حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في البلاد.


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