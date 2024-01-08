'تهريب' شاب في حجرة عجلات طائرة: السجن لعشرة شرطيين جزائريين

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران في الغرب الجزائري، أوامر بإيداع 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران السجن المؤقت، على خلفية حادث تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس في الـ 28 ديسمبر 2023.



وحسب بيان لمجلس قضاء وهران، اليوم الإثنين 8 جانفي 2024 فقد تم فتح تحقيق قضائي ضد 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل جنح ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض لهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يُعرض أمن الطائرة للخطر.





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ووفق المصدر ذاته، يأتي هذا التحقيق عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتبعا لنتائج التحقيق الابتدائي المجرى من طرف مصلحة التحقيق القضائي التابعة للمخابرات الداخلية.

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وفي وقت سابق، كشف تحقيق ابتدائي لمديرية الأمن الداخلي، عن ضلوع عدّة مسؤولين في حادثة تسلّل شاب جزائري إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بوهران، بهدف الهجرة غير النظامية نحو فرنسا.



ويتعلّق الأمر، حسب ما أوضحه البيان، بتسلّل الشاب رحماني مهدي بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي، كانت متّجهة إلى مطار أورلي الفرنسي. ووفق المصدر ذاته، يأتي هذا التحقيق عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتبعا لنتائج التحقيق الابتدائي المجرى من طرف مصلحة التحقيق القضائي التابعة للمخابرات الداخلية.وفي وقت سابق، كشف تحقيق ابتدائي لمديرية الأمن الداخلي، عن ضلوع عدّة مسؤولين في حادثة تسلّل شاب جزائري إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بوهران، بهدف الهجرة غير النظامية نحو فرنسا.ويتعلّق الأمر، حسب ما أوضحه البيان، بتسلّل الشاب رحماني مهدي بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي، كانت متّجهة إلى مطار أورلي الفرنسي.