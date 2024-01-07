لماذا طلبت إسرائيل من مصر وضع مستشعرات بمحور فيلادلفيا؟ الدويري يجيب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن طلب إسرائيل من مصر وضع مستشعرات على طول محور فيلادلفيا مع قطاع غزة هدفه الرئيسي قطع التواصل بين غزة والعالم.



وأوضح الدويري -في تحليله العسكري لقناة الجزيرة- أن الطلب الإسرائيلي يبدو في ظاهره التذرع بمنع كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- من حفر أنفاق عميقة إلى شبه جزيرة سيناء من أجل تهريب الأغذية والسلاح.





وأضاف أن الهدف الجوهري لإسرائيل يتمثل في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، ما يعني عمليا قطع التواصل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مسؤولين مصريين كبار أن تل أبيب طلبت من القاهرة تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا لتنبيه إسرائيل في حال حاولت حماس إعادة بناء الأنفاق.وتضيف الصحيفة أن إسرائيل تريد السماح لها أيضا بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المنطقة للتعامل مع الأمر، كاشفة عن رد مصر بأنها ستنظر في الأمر، لكن الموافقة على الطائرات المسيرة ستكون انتهاكا للسيادة المصرية.وأواخر العام المنقضي، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن "محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".وجاءت تصريحات نتنياهو لتؤكد ما تردد في الإعلام الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية بشأن نية الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال الشريط الحدودي بين غزة ومصر وإقامة منطقة عازلة.المصدر : الجزيرة