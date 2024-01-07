تعليق استخدام "بوينغ 737 ماكس 9" في أوروبا عقب تحطم نافذة إحداها في الجو

علقت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، بعد تحطم نافذة طائرة من هذا النوع تابعة لـ"خطوط ألاسكا" الأمريكية على ارتفاع خمسة آلاف متر مؤخرا.



وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد شركات طيران في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشغل حاليا هذا النوع من الطائرات.





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وأعلنت هيئة تنظيم الطيران البريطانية أنها ستطلب من جميع شركات الطيران التي تشغل طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" الالتزام بمتطلبات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لدخول المجال الجوي للبلاد.





خطوط ألاسكا تعلّق تحليق طائراتها "بوينغ 737-9" بعد تحطم نافذة إحداها في الجو



وأوقفت "ألاسكا" ثاني أكبر مشغل للطائرات من هذا الطراز في العالم تحليق أسطولها في أعقاب حادث تحطم نافذة إحدى طائراتها الذي وقع يوم الجمعة بعد نصف ساعة من إقلاع إحدى طائراتها من بورتلاند بولاية أوريغون.



وأوضحت شركة الطيران أن الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط في المقصورة، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.



وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي وتهبط بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.



وفقًا لبيانات تتبع الرحلة من موقع (فلايت أوير) الإلكتروني تم تحويل مسار الطائرة بعد نحو 6 دقائق من إقلاعها في الساعة 5:07 مساء، وهبطت الساعة 5:26 مساء.



وبهذا الصدد قال بن مينيكوتشي الرئيس التنفيذي لشركة طيران "ألاسكا إيرلاينز" في بيان: ”بعد حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتا".



مشيرا إلى أنه ستتم إعادة جميع الطائرات المعنية إلى الخدمة في غضون أيام عقب خضوعها للفحوصات والصيانة والسلامة الكاملة.



ولم تقدم شركة الطيران أي معلومات فورية حول ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو السبب المحتمل للحادث.