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"القسام" و"السرايا" يعلنان إيقاع قوة خاصة بكمين وقتل عشرات الجنود

Publié le Mercredi 13 Decembre 2023 - 16:55 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في وخان يونس وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.


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