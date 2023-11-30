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رسالة الأسير يردن بيباس إلى رئيس حكومة الاحتلال

Publié le Jeudi 30 Novembre 2023 - 20:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
بثت كتائب القسام رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم.

الترجمة:


إلى نتنياهو.. لقد قتلت لي زوجتي وأولادي، وعرضت عليك حماس أخذ الجثث ليدفنوا في إسرائيل ولكنك رفضت، أرجوا منكم أن تأخذوا الجثث وتدفنوهم في إسرائيل.


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