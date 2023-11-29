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"كتائب القسام" تنشر مشاهد لتسليم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية

Publié le Mercredi 29 Novembre 2023 - 22:17 قراءة: 1 د, 32 ث
      
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد توثق جانبا من تسلييم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.

وتظهر مقاطع الفيديو عناصر من الفصائل الفلسطينية تابعة لـ "كتائب القسام" وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.

...

وأظهرت اللقطات قيام المحتشدين بوداع المحتجزتين الروسيتين، تزامنا مع أطلاق هتافات لكتائب القسام.

والجدير ذكره، أن عملية التسليم تأتي خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة اليوم الأربعاء من الإفراج أسرى إسرائيليين لدى حركة "حماس".

وقالت حماس في بيان انه "استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية".
بالفيديو.. "كتائب القسام" تنشر مشاهد لتسليم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية
تاريخ النشر:29.11.2023 | 19:06 GMT |

آخر تحديث:29.11.2023 | 20:55 GMT | أخبار العالم


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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد توثق جانبا من تسلييم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.

بالفيديو.. "كتائب القسام": أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية
وتظهر مقاطع الفيديو عناصر من الفصائل الفلسطينية تابعة لـ "كتائب القسام" وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.

وأظهرت اللقطات قيام المحتشدين بوداع المحتجزتين الروسيتين، تزامنا مع أطلاق هتافات لكتائب القسام.

والجدير ذكره، أن عملية التسليم تأتي خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة اليوم الأربعاء من الإفراج أسرى إسرائيليين لدى حركة "حماس".

وقالت حماس في بيان انه "استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية".


المصدر: RT


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