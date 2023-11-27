فرقة "ميتاليكا" تعلن عن إحياء حفل غير مسبوق في السعودية

أعلنت فرقة "ميتاليكا" الشهيرة في منشور عبر حسابها على فيسبوك، عن إحياء حفل غير مسبوق في السعودية.



وجاء في المنشور: "لم ننتهِ من عام 2023 بعد، حيث أن فرصة مذهلة قد جاءت لإحياء حفل في مهرجان كبير لم نشارك فيه من قبل في جزء من العالم نادرا ما نتمكن من زيارته".





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وأضاف: "يسعدنا أن نعلن أنه يوم الخميس 14 ديسمبر سنكون أول فرقة هارد روك على الإطلاق تعزف في مهرجان ساوندستورم في الرياض، المملكة العربية السعودية".



ميتاليكا هي فرقة ميتال أمريكية أسسها لارس ألريك وجيمس هيتفيلد سنة 1981 في لوس أنجليس، كاليفورنيا.



وأصدرت ميتاليكا 9 ألبومات، ألبومين مباشرين، أربعا وعشرين أغنية مصورة وخمسا وأربعين أغنية منفردة. كما أحرزت الفرقة 9 جوائز وحققت مبيعات تقدر بـ100 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.



