إسرائيل تسلمت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم بالمرحلة الرابعة من صفقة التبادل

تسلّمت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الـ11 الذين من المقرر إطلاق سراحهم اليوم، ضمن المرحلة الرابعة من صفقة التبادل مع حركة "حماس".



وأطلقت حركة "حماس" سراح 39 رهينة خلال الأيام الثلاثة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، والذي بموجبه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة خلال أربعة أيام مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا.





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ويمكن تمديد الصفقة لمدة يوم واحد لكل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم.



وأعربت "حماس" عن رغبتها في تمديد الهدنة، إذا بذلت جهود جدية لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلق إسرائيل سراحهم، وسط أنباء عن مفاوضات حول التمديد الهدنة.



ويأتي إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد بعد إطلاق 13 إسرائيليا يوم السبت، ستة منهم نساء وسبعة منهم مراهقون أو أصغرهم ياهيل شوهام البالغة من العمر 3 سنوات، والتي تم تحريرها مع والدتها وشقيقها على الرغم من أن والدها لا يزال ضمن الرهائن.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن إسرائيل أطلقت سراح 39 فلسطينيا في نفس اليوم، ست نساء و33 مراهقا، من سجنين.