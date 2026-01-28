جمعية صعوبات واضطرابات التعلم تنظم برنامجا تكوينيا لفائدة 450 مربيا و وليا

أفاد الاخصائي النفسي ورئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم طارق السعيدي اليوم الاربعاء ان الجمعية تنظم خلال الاسبوع الاول من شهر فيفري القادم قافلة تحت شعار "صعوبات وإضطرابات التعلم" في ثلاث مناطق وهي الحمامات (نابل) وصفاقس و جرجيس (مدنين) لفائدة 450 مربيا ووليا حول خصوصيات هذه الصعوبات والاضطرابات والاعراض المصاحبة وبقية الاضطرابات النمائية العصبية.وأضاف طارق السعيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن البرنامج التكويني لهذه القافلة سيكون أيام 1و2و3 فيفيري القادم بمدينة الحمامات ويوم 4 فيفري بمدينة صفاقسو5 فيفري بمدينة جرجيس ويستهدف في كل منطقة حوال 150 من المربين والاولياء.وبيّن أن البرنامج التكويني يتضمن مداخلات علمية حول موضوع صعوبات واضطرابات التعلم والفرق بينهما والاضطرابات النمائية والخصوصية الذهنية للمصاب والعلامات المبكرة للاصابة بالاضطرابات والمخلفات النفسية والمسار العلمي والقانوني للاطفال من حاملي اضطرابات التعلم في التقييم المعرفي وأهمية التشخيص المبكر ومسألة الدمج المدرسي بين الواقع والمنشود.وأبرز السعيدي أن الفرق بين صعوبات التعلم و اضطرابات التعلم تتمثل في كون صعوبات التعلم تتولد بسبب حواجز عابرة ولها مسببات خارجية وتزول بزوال السبب فيما تعرف اضطرابات التعلم باضطرابات طويلة المدى وتكون مزمنة وهي نمائية عصبية تتولد على مستوى وظائف الخلايا العصبية المسؤولة على التعلم حسب تقديره.ولفت الى ان الاضطرابات النمائية العصبية على غرار تشتت الانتباه وفرط الحركة واضطرابات القصور الفكري وطيف التوحد واضطراب التواصل والتناسق الحركي هي جميعها اضطرابات على مستوى نمو الخلايا العصبية.