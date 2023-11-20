فوز خافيير ميلي حليف تل أبيب وواشنطن بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

فاز السياسي اليميني خافيير ميلي، المعارض لانضمام الأرجنتين إلى مجموعة "بريكس" والمؤيد لنقل سفارة بلاده إلى القدس، بالانتخابات الرئاسية بنسبة 55.95% من الأصوات، بعد فرز 86.59% منها.



أما منافسه، وزير الاقتصاد والمرشح اليميني سيرجيو ماسا، فقد حصل على 44.04%.





واعترف ماسا بالهزيمة، وهنأ منافسه على فوزه.وتشهد الأرجنتين أزمة اقتصادية عميقة. حيث أنه منذ بداية العام، وصل التضخم إلى 120٪، والعملة الوطنية في انخفاض، وأجور السكان لا ترتفع عمليا، وفقدت البلاد تقريبا احتياطاتها الدولية واضطرت إلى اللجوء إلى المساعدة الصينية لسداد ديونها البالغة مليارات الدولارات لصندوق النقد الدولي.ويقترح مايلي إجراءات جذرية، فهو يدعو إلى دولرة الاقتصاد والخصخصة، بما في ذلك في مجال التعليم والرعاية الصحية، ويرفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.وقال خافيير ميلي في وقت سابق إنه إذا أصبح رئيسا للأرجنتين فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستكونان أقرب حلفائه.وأضاف: "إنني أعتبر إسرائيل حليفا لدرجة أنني قلت سأقوم بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، تماما كما فعل الرئيس الأمريكي السابق ترامب".