محلل عسكري إسرائيلي بارز يتحدث عن "إحباطه" بسبب مستشفى الشفاء

تحدث محلل عسكري إسرائيلي بارز عن إحباطه، والشعور السيئ الذي يحيط به؛ بسبب اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء في قطاع غزة، والروايات التي حاول حياكتها حيال ذلك.



وقال المحلل العسكري البارز يوسي ميلمان، في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "لدي شعور سيئ تجاه الشفاء. إسرائيل قامت بحدث غير مسبوق، وخلقت انطباعا بأن معلوماتها الاستخباراتية متميزة".





وتابع: "برغم ذلك، لم يتم العثور على المختطفين، ولم يتم العثور على أي إرهابي، وهو ما دفع الجيش للقول إنه اقتحم الشفاء لرمزيته بالنسبة لحركة حماس، وإنه عثر على أسلحة وخرائط لمقرات هناك".وأضاف ميلمان معلقا: "هذا ليس مثيرًا للإعجاب حقًا. ولا يرقى لمستوى التوقعات قياسا على الضرر الذي سيلحق بصورتنا أمام العالم".وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد أسابيع من الترويج على أن الشفاء هو مقر قيادة للقسام، ويوجد بأسفله شبكة أنفاق، وأسرى من عملية طوفان الأقصى، اقتحم المستشفى، ولم يعثر على أي مما روج له سابقا.وبرغم ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات داخل مستشفى الشفاء، وقتلت مدنيين عزل بدم بارد، كما جلبت جرافات إلى داخل المشفى.عربي 21