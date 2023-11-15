البحرية الأمريكية تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر انطلقت من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر" في البحر الأحمر، أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اليمنية.





وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي: "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة يو إس إس توماس هودنر، حيث دافعت السفينة بنجاح عن نفسها ضد طائرة مسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر".



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وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة في البحر الأحمر انطلقت من اليمن فيما يبدو أنها المرة الثانية فقط التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.



ولم يفصح المتحدث باسم البنتاغون أو المسؤولان الأمريكيان، عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.



وفي 19 أكتوبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون إن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقطت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.



وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ 40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر مع تواصل الاشتباكات على عدة محاور حيث توغلت الآليات الإسرائيلية، وسط تصاعد الهجمات على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شخصا، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.