الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت مقتل 5 جنود جدد في شمال قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين آخرين في المواجهات.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيانم له: "

- مسموح بالنشر..مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع مسلحي حماس في غزة.



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- الرائد ماتان مئير، 38 عاما، من أوديم، وهو مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قتل في معركة شمال قطاع غزة.



- الرائد موشيه يديديا ليتر، 39 عاما، مين زوريم، عضو الكتيبة 697، لواء السهام النارية 551، الذي كان يشغل منصب قائد فصيلة في وحدة شيلداغ، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.



- الرائد يوسف حاييم يوسي هيرشكوفيتش، 44 عاما، من جيفاعوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.



- الرائد سيرغي شماركين، 32 عاما، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 من تشكيل نصف النار، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.



- الرائد ناثانيال ناتي هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، قُتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة".



هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين بجروح خطيرة، ومن بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.