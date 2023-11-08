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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10569

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 12:44 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".

...

وبين أن بلاغات المفقودين وصلت إلى 2550 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1350 طفلا، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية.


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