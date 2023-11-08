نائبة رئيس وزراء بلجيكيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع في غزة

أفادت صحيفة De Standaard، بأن نائبة رئيس الوزراء في بلجيكا بيترا دي سوتر، دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.



وقالت دي سوتر، التي تشغل كذلك منصب وزيرة الخدمة المدنية والمؤسسات العامة في بلادها: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقتل الأطفال كل يوم في غزة".





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وفي هذا الصدد، دعت المسؤولة البلجيكية إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.



وشددت بيترا دي سوتر، على ضرورة فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأضافت أنه يجب التحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في القطاع الفلسطيني.



وأكدت على ضرورة منع المستوطنين الإسرائيليين العدوانيين والسياسيين والعسكريين المذنبين بارتكاب جرائم حرب من دخول بلجيكا.