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الحرب على غزة.. 8 آلاف شهيد وكتائب القسام تنفذ عملية إنزال في إيريز

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 16:51 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - في اليوم الـ23 من الحرب على غزة، أوقعت الغارات الإسرائيلية عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا، و2062 سيدة، و460 مسنا.

...

ومن جانبها أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها تتصدى لمحاولة توغل إسرائيلية جديدة شمالي غزة، وأن عناصر تابعين لها نفّذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال، قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين ودمروا آليات عسكرية.

وكانت كتائب القسام أكدت قبل ذلك أن ثمن الإفراج عن المحتجزين لديها هو تحرير كل الأسرى الفلسطينيين، كما أعلن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار أن الحركة جاهزة فورا لصفقة لمبادلة الأسرى الإسرائيليين بجميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

وبينما يستمر تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، سُجلت الساعات القليلة الماضية عودة جزئية لشبكة الاتصالات والإنترنت.

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته بدأت المرحلة الثانية من الحرب بإطلاق عمليات برية، لكنه أشار ومسؤولون إسرائيليون آخرون إلى محادثات جارية بشأن تبادل محتمل للأسرى.


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