مشاهد لحجم الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية

وكالات - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، والتوغل الإسرائيلي البري في القطاع.



وتظهر المشاهد أصوات انفجارات بعيدة أسفرت كذلك عن قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن القطاع بشكل شبه كامل، وتوغل القوات الإسرائيلية في القطاع.





وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أمنية اليوم السبت أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.وتحدث الناشط الفلسطيني بلال خالد في فيديو مسجل عن الأوضاع في قطاع غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت.وقال: "نذكر أنه حتى اللحظة لا تزال شبكة الاتصالات اللاسلكية والإنترنت مقطوعة عن القطاع بشكل كامل، وكان هنالك صعوبة كبيرة الليلة في الوصول إلى الإنترنت الفضائي، وللأسف وبصعوبة بالغة نحاول الاتصال بالشبكة كل ساعة أو ساعتين".وأضاف: "حصيلة ما جرى ليلة أمس هي عدة غارات متفرقة وسط قطاع غزة، وجنوب القطاع في مدينة خان يونس، والغارات الأعنف شهدتها مناطق شمال القطاع".ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني".وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7415 شهيدا وأكثر من 20 ألف جريح ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.