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"وول ستريت جورنال": نشر منظومات دفاع جوي أمريكية في 7 دول عربية نهاية الأسبوع

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 15:15 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات - سيتم هذا الأسبوع نشر حوالي عشرة أنظمة دفاع جوي ودفاع صاروخي في العراق وسوريا والخليج وسط زيادة حادة في الهجمات على القوات الأمريكية قبل عملية إسرائيل البرية بقطاع غزة.

أفادت بذلك صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) ونقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون أرسل نظام الدفاع الصاروخي ثاد إلى المملكة العربية السعودية، وأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى الكويت والأردن والعراق والسعودية وقطر والإمارات.

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وأوضحت المصادر أنه سيتم نشر هذه المنظومات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر يوم الثلاثاء، بأن الجيش الأمريكي بدأ في نشر بطارية من أنظمة الدفاع الصاروخي ثاد (الدفاع عن المناطق المرتفعة) وأنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات في الشرق الأوسط.

ووفقا له، ستخصص هذه المنظومات لتعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة. وأمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 22 أكتوبر بنشر هذه الأصول في الشرق الأوسط.

وتتعرض قاعدة "عين الأسد" العسكرية الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق، لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة منذ 19 أكتوبر. وفي 20 أكتوبر، تم صد هجوم بطائرتين مسيرتين على مطار قرب أربيل (تبعد 425 كم عن بغداد).

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي العراقية من إسقاط مسيرة جوية فوق قاعدة كامب فيكتوريا الأمريكية الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي.


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