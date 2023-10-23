جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو في قاعدة عسكرية

هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".



وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.





איש מילואים, בתפקיד בטחוני חשוב, מאבד את זה כשנתניהו מגיע לבסיס בדרום הארץ. מיד אחר כך הורחק מהבסיס (המילואימניק). pic.twitter.com/UeUMX9wxPS — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) October 21, 2023

وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.وقد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".وقد تم نشر الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا).ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.