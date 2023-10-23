Babnet

جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو في قاعدة عسكرية

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 06:25 قراءة: 1 د, 7 ث
      
هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".

وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.

...

وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".

وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.

وقد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".

وقد تم نشر الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا).

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275569


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 23 أكتوبر 2023 | 8 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:35
15:09
12:11
06:34
05:07
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-21
32°-23
26°-21
27°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*