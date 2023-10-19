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صواريخ من اليمن تستهدف سفينة حربية أمريكية بالتزامن مع قصف قاعدتين في العراق وسوريا

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 20:23 قراءة: 1 د, 14 ث
      
وكالات - قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية كانت تبحر بالقرب من اليمن اعترضت العديد من القذائف.

كما أشار مصدران أمنيان لوكالة رويترز إلى أن طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت، مساء اليوم الخميس، قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى دولية بالعراق.

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وأضاف المصدران أنه سُمع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار في غرب العراق.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أيضا، قال مسؤولون أمريكيون إن قوات أمريكية في سوريا أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا هذه القوات مما أسفر عن بعض الإصابات الطفيفة، فيما تعزز واشنطن حالة التأهب لأي نشاط لجماعات مدعومة من إيران مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن الهجوم وقع أمس الأربعاء على القوات الأمريكية في قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.

وذكرت قناة الميادين اللبنانية المقربة من إيران، اليوم الخميس، أن قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في سوريا تعرضتا لهجوم.

وأفادت القناة بأن هجوما بطائرات مسيرة استهدف قاعدة التنف، وأضافت أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة كونيكو بريف دير الزور الشمالي. ولم تدل بمزيد من المعلومات.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق، أمس الأربعاء، لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود، على الرغم من تمكن القوات من اعتراض طائرة مسيرة مسلحة.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق و900 جندي آخرين في سوريا المجاورة، في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم “الدولة” الذي سيطر في عام 2014 على مساحات واسعة من الأراضي في البلدين.


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